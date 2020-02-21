Цитата: pro100tak:

Если что, так у нас чуть не вся страна расплачивается за постоянное и бесконечное бездействие чиновников, депутатов и иже с ними.

То есть, вы живете по принципу - я расплачиваюсь, так пусть и все остальные за это расплачиваются????

Цитата: pro100tak:

Надо быть всем за страну, за весь народ, за всю нашу общность, все общество, не искать легких путей только для себя, стремящихся на..ать всех и каждого.

Не нравится что то, не поддерживайте. Поддержите в отмене или снижении утиль сбора в частное ТОО на все авто в РК, почему молчите об этом? Вы же, насколько я понимаю, человек в возрасте,с огромным багажем опыта, так подскажите что и как нужно сделать с утиль сбором, чтобы машины для всех жителей РК стали доступнее. Или что? Зачем вам это нужно?