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≡ "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38102
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча жителей дома № 14 по ул.Гагарина с директором ГУП "КТЭК" и представителями антимонопольного ведомства прошла в офисе теплокомпании. Жильцы сообщили, что плата по счетам за электричество у них давно превышает плату за отопление.
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§ Гога
Re: "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.02.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не работает ни одна насосная станция из трех.Строительство каждой обошлось бюджету города примерно в 100 млн тенге.Поэтому мы от них отказались. --- То есть 300 млн.выброшены на ветер ?? И кто за это ответить ??
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§ maxsaf
Re: "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5344
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
То есть 300 млн.выброшены на ветер ??

Типа "костанайской колесо оборзения"? :lol:
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§ Добринцофф
Re: "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7089
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они прелести центрального отопления ,одним холодно другим жарко.
А вот висел бы у них на кухне небольшой газовый котёл и топили бы себе каждый сколько хочет+чистая дешёвая горячая вода круглый год.
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§ elektron
"Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4453
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А вот висел бы у них на кухне небольшой газовый котёл

Вы что, многоэтажку взорвать хотите? :lol:
В подвалах, насколько помню, котельные взрывались. А тут на каждый этаж, да по несколько.
Не знаю, у меня вот более 10-ти лет не перебоев ни аварий (один раз было, вру )) и вода чистая... Хм :-x
Может работать правильно нужно, ну или учить, что ли? :lol: 8-)
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§ Добринцофф
"Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7089
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы что, многоэтажку взорвать хотите?

В ЗТБ в скворечниках индивидуальные котлы стоят.
У меня стоял на 5 этаже,а почему он должен взорваться?
Газовые плиты кстати с духовками по всему городу стоят,работают же норм.
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§ Добринцофф
"Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7089
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В подвалах, насколько помню, котельные взрывались.

В подвале котёл который на дровах взорвался,он перемерз,а его растопили.
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§ elektron
Re: "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4453
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Не ну альтернатива всегда есть. Но зачем изобретать велосипед? Просто кто то должен правильно выполнять свою работу. Тут нет никакого секрета. Да с такими тарифами? :-x
Я не удивлюсь, что так и будет, как Вы пишите.
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§ antonK
Re: "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 22.02.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ул.Гагарина снова ул.Гагарина ? или это не в г.Костанай?
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§ Тимур Гафуров
"Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 491
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 22.02.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
ул.Гагарина снова ул.Гагарина ?

Бывшая ул. Гвардейская
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