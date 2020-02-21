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≡ Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МСХ приводит данные комитета статистики, согласно которым потребительские цены на все виды товаров в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, то есть за последний месяц, выросли в среднем на 0,7%.
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§ Тот самый
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит что-то где-то подешевело за этот год. Осталось только вспомнить - что именно


Ни одной идеи что это такое может быть. Даже госуслуги типа выдача номеров или налоги и пр. растут в цене. Всё ж привязано к МРП, который тоже увеличился на 5% за год.

[Исправлено: Тот самый, 21.02.2020 - 14:34]
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§ Маркс
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.02.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все бросились скупать коров. Сказано же было, чтобы у каждого было по две штуки.
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§ Я
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 21.02.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
скупать коров

Корова - не машина И корма дорожают, и выхлоп не испаряется
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§ Добринцофф
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7089
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит что-то где-то подешевело за этот год. Осталось только вспомнить - что именно

Цитата:
Тот самый:
Ни одной идеи что это такое может быть.

Из продуктов подешевел только сахар,155тнг в рознице,такого давно уже не было.
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§ Гога
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.02.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Шашлычки почти все блочное мясо покупают .

----А остальные - берут в магазине *БЕК* - только свеженина.
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§ ACROS
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 21.02.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

:-P :-P :-P :-P
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§ elektron
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4453
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит что-то где-то подешевело за этот год. Осталось только вспомнить - что именно

Если правильно уловил мысль - социальные выплаты!? ;-)
Хотя все неиндексированные доходы, тоже подешевели. 8-)
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§ dandiv
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 850
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.02.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а мы гимн споем.

Который мало кто знает :( На новый год смотрю поздравления президента Казахстана и России... так вот что заметил - гимн России всегда в эту дату есть, а гимн Казахстана никогда... я был в шоке в 2019-ом году... ПЕРВЫЙ раз услышал гимн Казахстана. Может с новым президентом что-то станет лучше в Нашей стране?
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