/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча активистов инициативной группы автомобилистов и их сторонников состоялась поздно вечером, 20 февраля, на парковке перед городским пляжем. На неё съехались около сотни автовладельцев.
Читать новость

§ abaika95
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.02.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что касается митингов ДВК, у меня нет желания сейчас становиться чьей-то пехотой, чтобы некоторые лица воплощали на нас свои личные амбиции. Я не имею морального права призывать вас, у каждого своя голова на плечах, но я считаю, что тот человек (Аблязов - «НГ») далеко в другой стране.//



Потихоньку плюсики у здравомыслящей части населения начали зарабатывать) додумались хоть откреститься от Аблязоидов,те сейчас наверно/// как таг? такой электорат потеряли)

[Исправлено: Iney, 21.02.2020 - 15:14]
Профайл

§ Butch
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.02.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему за 6 лет МВД не применило к нам ни одной санкции?

"Власть виновата в том, что не наказала нас раньше" гениальная претензия!!!

Цитата:
Отсюда у меня возник вопрос, почему за бездействие чиновников должны расплачиваться мы?

Эмммммм, ну так вот же, начали таки действовать. Что сейчас-то не устраивает??? Бездействие - плохо, действие - опять плохо. Как депутаты, сенаторы, кто там ещё должны понять чего от них хотят?
Профайл

§ KstKZ
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
"Власть виновата в том, что не наказала нас раньше" гениальная претензия!!!

Гениальный комментарий!!! Я даже догадываюсь какой формы у вас диван!!!
Профайл

§ KstKZ
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потихоньку плюсики у здравомыслящей части населения начали зарабатывать)


А с чего вы решили, что люди там не здравомыслящие и плюсики у них не работали? Все работало и будет работать. Они поступательно и в рамках закона борятся за свои права...
Профайл

§ самый умный
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 21.02.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на совещании категорически отвергли идею отменить временную регистрацию автомобилей



Ребята молодцы конечно, что пытаются хоть как-то бороться, но все равно уже давно понятно, что раз их решили выдоить, то выдоят. В лучшем для них случае - в рассрочку.
Государство в очередной раз решило срубить денюшку с народа.
Профайл

§ Boxing
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они поступательно и в рамках закона борятся за свои права...￼
Раньше надо было думать,бред полный граждане одного государства ездиют на номерах других государств,не платят налоги ни здесь ни там,я уверен не один из них не заплатил налог в Армении за всё время сколько катаются,а у нас тем более,это они сейчас кричат мы согласны платить налоги,до этого шума что-то ни один не прибежал в налоговую платить.Что-то там пыжатся,митингуют,не ужели не понятно что их судьбу уже РЕШИЛИ!!!
Профайл

§ KstKZ
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Boxing:
Boxing


Ну смотря что назвать бредом, по поводу налогов, так они платятся в Армению, за всех не могу сказать, но большинство подавляющее их платит, А согласны платит в РК, так дайте возможность поставить на учет за разумную плату, никто ж не против. В Евросоюзе без разницы где ты купил машину, можешь на ней ездить где угодно и сколько угодно.
Цитата:
Boxing:
Что-то там пыжатся,митингуют,не ужели не понятно что их судьбу уже РЕШИЛИ!!!

Ну уверен, что максимум за свою судьбу вы будете пыжиться в санузле, других это не устраивает, они хотят как минимум участвовать в ее определении.
Профайл

§ Boxing
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да участвуй ты сколько влезет!!! Только деньги в бюджет внеси,или прямая дорога на разбор,и то не все туда возьмут!!! А по поводу сан.узла вы все оказались в его содержимом и выбратся без потерь вам не удастся. Так что удачи вам в и ни гвоздя ни жезла по дороге в Армению,ну или на разбор!
Профайл

§ Boxing
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. В Евросоюзе без разницы где ты купил машину, можешь на ней ездить где угодно и сколько угодно.
В евро союзе ГРНЗ единого образца, а Армянские если что случится в жизни не запомнишь
Профайл

§ Boxing
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 21.02.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так дайте возможность поставить на учет
А переделанные не понятно кем без отмеки в тех.паспорте Альфарды,а праворульные тоже предлагаете поставить? Если да то опять не законно,а если нет то они обидятся,как быть?
Профайл

§ Матвей Запупыркин
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 21.02.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну уверен, что максимум за свою судьбу вы будете пыжиться в санузле, других это не устраивает, они хотят как минимум участвовать в ее определении.

а почему Вы сравниваете судьбу с куском железа...машина это прихоть, нужно было сначало штудировать законы и указы, а Вы кинулись за халявой...ведь так...если бы не выгодно было...не было бы сейчас подобного...правильно Вам сказали..платите налоги и регистрируйте..в точку подметили, не каждую повозку примут на разбор :lol: так что, пока диски от "болгарок" в цене не взлетели, прикупите немного... :-P

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 21.02.2020 - 18:04]
Профайл

§ elektron
Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание автомобилистов с иностранными номерами прошло в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.02.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
В Евросоюзе без разницы где ты купил машину, можешь на ней ездить где угодно и сколько угодно.

Не правда Ваша. Ездить да, купить тоже, но зарегистрирована машина должна быть по месту проживания, разве что если от фирмы, по адресу фирмы регистрируются. И платятся все сборы и налоги со страховкой.

[Исправлено: elektron, 21.02.2020 - 13:30]
Профайл

§ Butch
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.02.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
так они платятся в Армению, за всех не могу сказать, но большинство подавляющее их платит

А вот это, между прочим, очень интересный вопрос. На каком основании они туда платятся? Владелец не является гражданином той страны, вида на жительство или регистрации , как понимаю, тоже не имеет, деловой деятельности на территории не осуществляет, сам объект налогообложения находится черт знает где. Откуда берется основание для взимания налога?
Профайл

§ Матвей Запупыркин
Re: Собрали подписи, открестились от ДВК - Очередное собрание...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 21.02.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока Вы митингуете, другие "шустрят" :lol:

«В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан», - пояснили в пресс-службе КГД.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 1
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх