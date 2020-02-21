elektron "Приглашаю в свою квартиру переночевать!" - жители многоэтажки жалуются на холодные батареи, воду и грибок в Костанае #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4451

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:20 Цитата: Добринцофф:

А вот висел бы у них на кухне небольшой газовый котёл

Вы что, многоэтажку взорвать хотите?

В подвалах, насколько помню, котельные взрывались. А тут на каждый этаж, да по несколько.

Не знаю, у меня вот более 10-ти лет не перебоев ни аварий (один раз было, вру )) и вода чистая... Хм

Может работать правильно нужно, ну или учить, что ли?