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§ NG.kz
Что было - то было
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, чем был отмечен февраль в истории Костанайской области
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§ electro
Re: Что было - то было
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.02.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
19 февраля 1958 г. Кустанайский горисполком принял решение о закрытии движения грузового автотранспорта по улицам: Повстанческой (сейчас - ул. Касымханова), Октябрьской (Дулатова), Толстого, Куйбышева (Козыбаева), Набережной в целях сохранения зеленых насаждений и бульваров.


Нынешние в "горисполкоме", чем через 60 лет будут вспоминать вас?
Правильно, вас НЕ ВСПОМНЯТ вообще. Хотя вы для "памяти" прикладываете определенные усилия, например переименовываете улицы своими "именами".
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