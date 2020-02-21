Цитата: почему за 6 лет МВД не применило к нам ни одной санкции?

"Власть виновата в том, что не наказала нас раньше" гениальная претензия!!!



Цитата: Отсюда у меня возник вопрос, почему за бездействие чиновников должны расплачиваться мы?

Эмммммм, ну так вот же, начали таки действовать. Что сейчас-то не устраивает??? Бездействие - плохо, действие - опять плохо. Как депутаты, сенаторы, кто там ещё должны понять чего от них хотят?