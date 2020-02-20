/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пaмпушки c чecнoкoм - неподражаемо		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пaмпушки c чecнoкoм - неподражаемо
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, без чего борщ - хоть убейся - не будет по-настоящему украинским. Но вообще это делается быстро...
Читать статью

§ drakon
Re: Пaмпушки c чecнoкoм - неподражаемо
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, Мамины Пампушки.
Пекла иногда, когда пекла
хлеб, в русской печке.
С начинкой, пампушки,
с вареньем... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Пaмпушки c чecнoкoм - неподражаемо
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пампушки хорошие пекла мать
Барбары. В разогретое масло-
давила чеснок, а затем заливала
им пампушки.Тоже быоа с Украины. И Борщ,
настоящий Украинский варила... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Пaмпушки c чecнoкoм - неподражаемо
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие Пампушки продают в магазине.

Конечно не такие, как у ДОРЫ. Сладкие.
Берлинеры, называются. Мама такие пекла,
с начинкой, но тесто было - хлебное... :oops: :-P
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 2
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх