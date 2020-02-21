Цитата: Boxing:

Да участвуй ты сколько влезет!!! Только деньги в бюджет внеси,или прямая дорога на разбор,и то не все туда возьмут!!! А по поводу сан.узла вы все оказались в его содержимом и выбратся без потерь вам не удастся. Так что удачи вам в и ни гвоздя ни жезла по дороге в Армению,ну или на разбор!

а почему Вы сравниваете судьбу с куском железа...машина это прихоть, нужно было сначало штудировать законы и указы, а Вы кинулись за халявой...ведь так...если бы не выгодно было...не было бы сейчас подобного...правильно Вам сказали..платите налоги и регистрируйте..в точку подметили, не каждую повозку примут на разбор так что, пока диски от "болгарок" в цене не взлетели, прикупите немного...