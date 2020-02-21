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§ NG.kz
Владельца потерянного Ордена Отечественной войны разыскивает житель Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38099
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию еженедельника "Наша Газета" за помощью обратился 64-летний костанаец Андрей ВВЕДЕНСКИЙ. Он ищет владельца Ордена Отечественной войны 1-ой степени, который, видимо, когда-то потерял его.
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§ 5555
Re: Владельца потерянного Ордена Отечественной войны разыскивает...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 21.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция укажите номер ордена
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§ 5555
Re: Владельца потерянного Ордена Отечественной войны разыскивает...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 21.02.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://onagradah.ru/poisk-nagrad/nashel-nagradu/
Отправьте туда. Данные думаю найдут хотя бы ФИО
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* Матвей Запупыркин
Владельца потерянного Ордена Отечественной войны разыскивает житель Костаная
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 21.02.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по номеру можно найти владельца...если орден "боевой" то на сайте ПОДВИГ НАРОДА или в других инернет рессурсах , это общедоступная информация...
если "юбилейный" приуроченный к какой либо годовщине годовщине победы то на ПОДВИГЕ тоже есть такая инфа, или через Военкомат..."юбилейные" они вручали

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 21.02.2020 - 17:44]
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