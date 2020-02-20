alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #8644





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7311

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:21 позвонил на егов 1414.

робот- чего хотите.

того-и того то.

я вас не понимаю.задайте по другому.



Kenes Smart Bot

в разделе здравоохранения услуга о статусе и перечислениях висит в статусе в обработке часами и нет результата.

11:02 По вашему запросу ничего не найдено.

Я могу зарегистрировать Ваш запрос в нашей системе.

С Вами обязательно свяжутся! Зарегистрировать Ваш запрос?

11:02 да

11:02 Я не совсем понял что вас интересует, попробуйте переформулировать вопрос

11:02 Вы в очереди, ожидайте ответа, пожалуйста.

11:02 почему не отвечаете?

11:16 Уважаемый пользователь! Ваш вопрос не в компетенции Единого контакт-центра Акционерного общества "Национальные информационные технологии". Для решения данного вопроса, Вам необходимо обратиться в Некоммерческое Акционерное общество "Государственная корпорация"Правительство для граждан".



пообщались короче говоря.