Цитата: KOS77:

Ко мне летом тоже среди дня, во время часового отсутствия залез кто-то, но искать даже не пытались (видимо ущерб мал оказался)

Смею предположить (ничего личного) Просто представительности не хватило, полагаю.

Зайдёт там дамочка от Шанель или Парниша от Кордена, всё и запишут и составят и найдут.

А ведь каждый человек имеет равные права и обязанности. Вот только в органах менталитет.

Хотя в данном конкретном случае, заслуживают похвалы.