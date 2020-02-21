Цитата: Сообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане «некорректны», утверждает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК. э



И они правы, нет никаких скачков. Цена растёт постоянно.



Цитата: Сообщения о том, что цены на мясо и мясопродукты в январе 2020 года сразу подскочили на 13%, на говядину – на 16,5%, на баранину – 16,2% и конину – на 14,5%, в МСХ также нахвали «некорректными», «поскольку в них приводятся цифры не за месяц, а за последний год – с января 2019 по январь 2020 года».



Т.е. сам рост цен на мясо за год в 13% при официальной инфляции в 5,4% это нормально? Специально не запоминал, но была в прошлом году около 1600 говядина, сейчас от 1800. 12,5% за год минимум. И ладно бы только мясо, всё растёт.