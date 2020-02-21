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§ NG.kz
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38098
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МСХ приводит данные комитета статистики, согласно которым потребительские цены на все виды товаров в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года, то есть за последний месяц, выросли в среднем на 0,7%.
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§ maxsaf
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так Айсултан же - поуехавший...

Ну тогда резкий скачок цен в КЗ на мясо его еще больше волнует, как и других поуехавших ))
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§ alex_60
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: так и сказал
да, как прохожу мимо твоей столовки,у геологов, пирожками пахнет. значит работают. был там наверное в году 5 этого века последний раз. компьютрон там сидел, и ремонт принтеров. Серега.
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§ maxsaf
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пирожками пахнет

С мясом? :lol:
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§ alex_60
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С мясом


ну, пирожками. вкусно пахнет.
наверное зайду как то,
там же вход через центральный а потом типа в подвал.
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§ drakon
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18607
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С мясом?

Дорогие они, наверное?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.02.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
alex_60: пирожками пахнет С мясом?

Не, другими
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§ maxsaf
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там же вход через центральный а потом типа в подвал.

Привет Луизе передавайте. Надеюсь мантами вас накормит мясными, а не пирожками с картошкой. )) Если мяса успела закупить по ценам 2019 года ))
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§ YESNO
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 21.02.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно какой процент на рынке блочного привозного мяса .Шашлычки почти все блочное мясо покупают .
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§ alex_60
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дорогие они, наверное?.


для немцев да, наверное,
с картошкой 70-75, беляш 130,чебурек 140.
в Астане вот был на неделе , там на вокзале с картошкой 120-200.
вода 1л - 400.
пошел в маркет на площади, вода 150.
кстати молоко лесное и день .деп.
не сравнивал.
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§ maxsaf
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С мясом? Дорогие они, наверное?...

за последний месяц, выросли в среднем на 0,7%. :lol:
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§ Тот самый
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане «некорректны», утверждает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.
э

И они правы, нет никаких скачков. Цена растёт постоянно.

Цитата:
Сообщения о том, что цены на мясо и мясопродукты в январе 2020 года сразу подскочили на 13%, на говядину – на 16,5%, на баранину – 16,2% и конину – на 14,5%, в МСХ также нахвали «некорректными», «поскольку в них приводятся цифры не за месяц, а за последний год – с января 2019 по январь 2020 года».


Т.е. сам рост цен на мясо за год в 13% при официальной инфляции в 5,4% это нормально? Специально не запоминал, но была в прошлом году около 1600 говядина, сейчас от 1800. 12,5% за год минимум. И ладно бы только мясо, всё растёт.
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§ maxsaf
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вода 1л - 400.

Компот - 1600 стакан, еще есть или весь разобрали? ))
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§ alex_60
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо опрос провести,
президент
Дарига.
Архимед .
Нигматулина не включаю, хилый он какой то.
сколько они сьедают мяса в месяц.
всех видов.икру черную,омаров,лобстеров. сюда же.
и этим обозначить нижнюю рамку потребления мяса.
обычного человека.
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§ maxsaf
Re: Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
рост цен на мясо за год в 13% при официальной инфляции в 5,4%

Значит что-то где-то подешевело за этот год. Осталось только вспомнить - что именно :lol:
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§ maxsaf
Cообщения о резком скачке цен на мясо в Казахстане минсельхоз считает некорректными
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5342
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
икру черную,омаров,лобстеров. сюда же. и этим обозначить нижнюю рамку

А может взять вашу продовольственную корзину, и от нее обозначить ИМ верхнюю рамку :lol:
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