alex_60 Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона? #137





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7298

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:18 Цитата: Добринцофф:

Алекс,вот тебе на пенсии какая вообще разница



вот скажу тебе по секрету. мне лично- я привык уже конечно.

мне до пенсии еще жить да жить. может и не доживу.

я же не бегун,чтобы в сорок на пенсию.

комментарии позволяет писать моя работа,

я шеф , сижу в кресле, пишу, кофе пью.

в комфортных условиях.

а время, я давно уже просыпаюсь в 6.30 ,

после этого спать уже не могу.

даже если лег в два часа ночи.

но приходится иногда забирать зимой внука,второй в первую ходит,

со второй смены, когда родители не вписываются.

но я тут слушаю больше мнение родителей, которые тащат двоих-троих

детей утром по садикам-школам. молодые еще, растащат конечно.

но наверное не так просто люди вопрос ставят.



[Исправлено: alex_60, 21.02.2020 - 10:27]