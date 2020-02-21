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§ NG.kz
Престарелая сельчанка убила топором мужа в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.02.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство произошло в селе Молокановка Костанайского района в ночь с 17 на 18 февраля. 82-летняя пенсионерка Зоя Пенкина нанесла два удара топором своему супругу, с которым прожила в браке больше 50 лет.
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§ Дантист
Re: Престарелая сельчанка убила топором мужа в Костанайской...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.02.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корректор имеется в редакции? Ошибок многовато для короткого текста.
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§ Змея Подколодная
Re: Престарелая сельчанка убила топором мужа в Костанайской...
Змея Подколодная


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Сообщений: 873
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.02.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы, что там делить, после совместно прожитых 50 лет. У одного по ходу всю жизнь "подгорало", у второго лопнуло терпение на старости лет. Семейные перипетии с претензией на детектив. Эх, Зоя Пенкина(
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§ alex_60
Re: Престарелая сельчанка убила топором мужа в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну , раздел криминал, это на совести редакции.
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§ drakon
Re: Престарелая сельчанка убила топором мужа в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18603
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну , раздел криминал, это на совести редакции.

Ну не 6, же человек, убила... :-o
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§ Козлов я
Престарелая сельчанка убила топором мужа в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.02.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Семейные перипетии с претензией на детектив
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