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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нет, г-н Добринцофф, так не пойдет. Пусть на стандартном листе формата А4 напишут заявление на имя областного акима с текстом: "Я, такой-то, против возвращения в

А вы ничего не путаете,кто и с какой кстати вам должен что то писать?
Есть инициативная группа которая придумала этот гемор вот пусть они и пишут ,а нормальных людей всё устраивает.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7084
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в общем то понятно теперь, в чем загвоздка. с переводом.

Алекс,вот тебе на пенсии какая вообще разница как коменты с утра пораньше писать в темноте или при свете восходящего солнца?
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Алекс,вот тебе на пенсии какая вообще разница


вот скажу тебе по секрету. мне лично- я привык уже конечно.
мне до пенсии еще жить да жить. может и не доживу.
я же не бегун,чтобы в сорок на пенсию.
комментарии позволяет писать моя работа,
я шеф , сижу в кресле, пишу, кофе пью.
в комфортных условиях.
а время, я давно уже просыпаюсь в 6.30 ,
после этого спать уже не могу.
даже если лег в два часа ночи.
но приходится иногда забирать зимой внука,второй в первую ходит,
со второй смены, когда родители не вписываются.
но я тут слушаю больше мнение родителей, которые тащат двоих-троих
детей утром по садикам-школам. молодые еще, растащат конечно.
но наверное не так просто люди вопрос ставят.

[Исправлено: alex_60, 21.02.2020 - 10:27]
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§ Козлов я
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.02.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
открытым текстом намекнули, что он и есть тормоз, он против!

Странная позиция. Когда командир идет в ногу, а вся рота - не в ногу! :-o
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§ Маркс
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 784
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.02.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А вы ничего не путаете,кто и с какой кстати вам должен что то писать?

Ну таким же макаром и отвечать на разные вопросы с какой стати? Да и вообще, с какой стати кто-то должен шевелиться за просто так? Пилят деревья - с какой стати об этом писать? Дороги не чистят - не наше дело. Маленькие магазины в ЗТБ закрывают - туда им и дорога. Где гражданская позиция?
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§ abaika95
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.02.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо так на Добринцова на сели) человек отстаивает свою позицию которую тоже так-то поддерживает народ)я бы не сказал что есть большинство за и большинство против,поровну сейчас разделились) точнее поровну разделились те кому есть дело до этого,90% населения пофиг)они даже не понимают в чем суть всех этих телодвижений)



Цитата-//открытым текстом намекнули, что он и есть тормоз, он против!/


Кто тебе намекнул?) Баба Нюра уборщица? Или Русик таксист?)


Цитата-/Странная позиция. Когда командир идет в ногу, а вся рота - не в ногу//


А что есть роты где командир под подчиненных подстраиваться должен?)это где такая армия?)
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Маленькие магазины в ЗТБ закрывают


солнечный пешком. везет тобылам.
для них строили.
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6423
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
огда командир идет в ногу, а вся рота - не в ногу!

Как в старом анекдоте...
Когда Брежнев с трибуны читал:
-Мы идём нагавно... мы идём нагавно...
Мы идём нога в ногу, товарищи!

Цитата:
Козлов я:
Странная позиция.

Ничего удивительного. Низкий рейтинг и столичная перспектива не позволяет идти на конфронтацию с министерствами. Надо же делать запросы, доказывать, что народу это надо... Что может сказаться на карьерной лестнице.
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут похоже боязнь.страх.
приблизить нас к России .
по времени..
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6423
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
90% населения пофиг)они даже не понимают

Видимо это те, за которых появляются 90 с копейками процентов на выборах в Казахстане.... бездумные пофигисты.
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§ abaika95
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3205
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.02.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Низкий рейтинг и столичная перспектива не позволяет идти на конфронтацию с министерствами/


Юджин в курсе всего)и столичных перспектив и рейтингов) с таксистами часто ездит видать) низкий рейтинг это где ? По недавнему тут опубликованному по работе в соцсетях?) Или в общем по работе?)



Цитата-//Видимо это те, за которых появляются 90 с копейками процентов на выборах в Казахстане.... бездумные пофигисты./


А что в остальном мире как-то по другому?) 100% все активно политически подкованы и идут на выборы с четкой позицией?) А для чего тогда все эти пиарикомпании в США ?) Не для того чтобы обычного обывателя заинтересовать своей персоной?) Обывателя которому абсолютно пофигу кто там в Вашингтоне сидит главное чтоб хуже чем сейчас не было)
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче.
Архимед дал отмащку, переводить.
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§ yudjin
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6423
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или в общем по работе?)

Хотя бы по данным форбс
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