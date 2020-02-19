Цитата: Я:

Для тех, кто в танке повторю "На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен." И ни я ни мои родственники никогда не окажутся под машиной именно потому , что я научил их не выходить не переход до тех пор, пока не убедятся в собственной безопасности. К стати, не приведи никто вашим родственникам или вам оказаться участниками подобного

Просто за голову хватаюсь, читая ваши комментарии! А как правильно убедиться в безопасности, не подскажете?

Вот пример из собственной жизни, причем не единичный(!), когда собираешься переходить по пешеходке дорогу, останавливаешься на обочине, водители тебя увидели, остановились, пропускают и ты идёшь. Но вдруг из-за остановившегося потока машин вылетает некое существо, решившее что ждать, пока стоящие перед ним машины продолжат движение, это для него слишком унизительно, и на огромной скорости пролетает перед твоим носом! И твоё счастье, если в этот момент ты ещё не успел шагнуть на ту полосу, на которую он вылетел! Вот тебе и убедился в безопасности. Может ещё дрон на разведку посылать, чтоб совсем убедиться что на тебя не несётся муд*ло, которое не желает сбрасывать скорость, пересекая пешеходку и которого совсем не волнует почему остановился поток впередиидущих машин?! И если такой умник за рулём намеренно не притормозил, предполагая что дорогу переходит человек, и сбивает его насмерть, то это ни что иное, как предумышленное убийство!