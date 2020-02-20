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≡ Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Движение по трассе Костанай-Челябинск открыли сегодня, 20 февраля, около 14.30. Дорога была закрыта с 19 февраля с 19.30. С утра на ней скопилось более 200 легковых и грузовых автомобилей.
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§ Нурбанчик
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь спросить, кто ответит, на первом фото надпись на знаке EKATERINBYRG - это на каком языке написано? Ведь если трасса межгосударственная - должно быть по-английски YEKATERINBURG, необходимо на знаке исправить - добавить Y в начале слова, а Y в конце исправить на U.

[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2020 - 16:56]
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§ ACROS
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
ACROS


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Сообщений: 270
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
на каком языке


На латинице, наверное.
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§ dvb
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 20.02.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

трассу от Костаная до Карабалыка чистят 7 единиц техники


Мне одному кажется, что на 120 км только в одну сторону, техники как-то не очень много? Управленцы блин..
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§ alex_60
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
кто ответит

Думаю никто.
Даже участники ЧГК.
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§ Гога
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.02.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

----Главное - второе правильно написано .
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§ saba
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 20.02.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

я, житель Костаная, Вы достали уже, почему Вам все не нравится, Екатпринбург, написан, в данном случае, на Латинице, носителем русского языка, простите и больше не надо авна
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§ Мишаня
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
Мишаня


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Сообщений: 794
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.02.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
я, житель Костаная, Вы достали уже, почему Вам все не нравится, Екатпринбург, написан, в данном случае, на Латинице, носителем русского языка, простите и больше не надо авна

Узбагойся, достатый.
Я, житель Екатеринбурга. Являюсь носителем русского языка. И, в данном случае название города написано не на латинице, а безграмотная ересь буквами латинского алфавита. Если это по казахским правилам, то Аллах тебе и написавшему судья. Если это по международным правилам, то это просто позор. И не надо коверкать названия.
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§ Нурбанчик
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
я, житель Костаная, Вы достали уже, почему Вам все не нравится, Екатпринбург, написан, в данном случае, на Латинице, носителем русского языка, простите и больше не надо авна

Уважаемый Saba, Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о дорожном движении. На всех межгосударственных трассах информация на указателях направлений должна дублироваться на английском языке. Здесь же на знаке в статье город Екатеринбург написан по-ангнлийски с двумя грамматическими ошибками.
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§ alex_60
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7283
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Екатпринбург


Нет, так кустанайцы не могли написать.
Так что

Цитата:
saba:
не надо авна
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§ yudjin
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6420
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
EKATERINBYRG - это на каком языке написано?

это неутвержденная латиница. И та с ошибкой потому что читается как ЕкатеринбЫрг. Так как Y должен быть с апострофом, что бы стал буквой У.
Кстати, на внедрение латиницы в 2019 году только в нашей области потратили 20 миллионов.. и это то, что учли.
Но оказалось, что это вариант, на котором уже изображали диктанты, по словам Токаева имеет множество недочётов, а значит нежизнеспособный. Уже есть 20 новых вариантов, из которых Токаев отобрал 3... так что это не последнее написание названия зарубежного города.
Хотя и с местными названиями такая хохма была:
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§ elektron
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4447
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Екатпринбург, написан, в данном случае, на Латинице,

Прям не знаю как подойти к вопросу, но почему NUR-SULTAN, через "U", а Екатеринбург, через "Y"? В латинице, эта буква, с буквой "У" ничего общего не имеет?
ПС интуристы такой юмор не поймут :lol:

[Исправлено: elektron, 20.02.2020 - 18:45]
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