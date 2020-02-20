yudjin Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но... #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6420

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:05 Цитата: Нурбанчик:

EKATERINBYRG - это на каком языке написано?

это неутвержденная латиница. И та с ошибкой потому что читается как ЕкатеринбЫрг. Так как Y должен быть с апострофом, что бы стал буквой У.

Кстати, на внедрение латиницы в 2019 году только в нашей области потратили 20 миллионов.. и это то, что учли.

Но оказалось, что это вариант, на котором уже изображали диктанты, по словам Токаева имеет множество недочётов, а значит нежизнеспособный. Уже есть 20 новых вариантов, из которых Токаев отобрал 3... так что это не последнее написание названия зарубежного города.

Хотя и с местными названиями такая хохма была:





