Мишаня Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 794

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 Цитата: saba:

я, житель Костаная, Вы достали уже, почему Вам все не нравится, Екатпринбург, написан, в данном случае, на Латинице, носителем русского языка, простите и больше не надо авна

Узбагойся, достатый.

Я, житель Екатеринбурга. Являюсь носителем русского языка. И, в данном случае название города написано не на латинице, а безграмотная ересь буквами латинского алфавита. Если это по казахским правилам, то Аллах тебе и написавшему судья. Если это по международным правилам, то это просто позор. И не надо коверкать названия.