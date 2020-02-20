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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.02.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Ваши варианты ??


Тут не может быть вариантов. Могут быть точные данные :-) Эл вон точно подсчитал наши с Вами соотношения. А ещё возможны такие: Алекс и Дракон, Алекс и Абайка, Макс и Гога и проч. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да складская вроде рулит.
Только ленту откроешь, вишни, вишни. А уж после полуночи тем более.
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