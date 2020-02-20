ACROS Флуд и оффтопик (часть 4) #8629





(Полноправные пользователи) Сообщений: 270

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата: maxsaf:

на трактора посадите?



Политика нынешнего режима власти в отношении сельского хозяйства, такова ( мои личные наблюдения и моё личное мнение): вкладывать только в сёла , так называемые ОПОРНЫЕ ( с населением как минимум начиная с 2 000 человек)- провести туда газ, воду, дороги, все коммуникации, хороший Интернет, медицину, образование, культуру. А малые сёла, власть БРОСИЛА на САМОВЫЖИВАНИЕ - выживут, ну и хорошо, не выживут- ну и чёрт с ними, пусть переезжают в опорные сёла или в город или вообще пусть убираются куда хотят. Посевные площади будут засеваться механизаторами работающие по вахтовому методу: приехали работяги с города: посеяли, убрали, пары, зябь вспахали, бабки получили и уехали домой к себе в город, то же самое и с животноводством. Власти так ЛЕГЧЕ и УДОБНО. Стране Казахстану это не совсем хорошо, но государству - временщику Казахстану так проще. ИМИТАЦИЯ деятельности.