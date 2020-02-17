Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям. Читать новость
Их и после перевода всё устроит. Они ни в чём не потеряют. Потому что, как Вы сами и сказали
Цитата:
Добринцофф: Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди ни за ни против им не интересна эта тема
, т.е. они именно воздержались.
А если Вы теперь переобулись, то тогда и опрос Ваш надо проводить заново с такой постановкой: "В каком часовом поясе Вам было бы жить комфортнее?". И варианты ответов: 1. В текущем "алма-атинском", Восточного Казахстана - UTC+6, 2. В "родном", часовом поясе Западного Казахстана, Урала - UTC+5, 3. Мне без разницы / комфортно в любом.
Цитата:
Добринцофф: оставить эту глупую затею
Глупо не разобравшись в вопросе называть затею глупой. Получается классическое "Не читал, но осуждаю" (с) Хотя бы табличку гляньте с этой статьи, какие пояса были у областей до 2004 года и какие они получили.
Тот самый: Хотя бы табличку гляньте с этой статьи, какие пояса были у областей до 2004 года и какие они получили.
Ну зачем коммерсантам разглядывать какие-то таблички с поясами? Это же не ценники и не накладные. Одно странно, что предприниматель не хочет понять, что сдвижка времени на 1 час назад позволит в определенный момент времени сэкономить на электричестве за счет более полного попадания в светлый режим суток за счет утренних часов, а значит получить дополнительную прибыль.
Из этого следует, что г-ну Добринцофф'у и его группе опроса до настоящих предпринимателей как до луны пешком, раз они игнорируют такой простой, беззатратный способ дополнительного заработка.
Маркс: Одно странно, что предприниматель не хочет понять, что сдвижка времени на 1 час назад позволит в определенный момент времени сэкономить на электричестве за счет более полного попадания в светлый режим суток за счет утренних часов, а значит получить дополнительную прибыль.
Дело в том,что внутри магазина у меня и так свет горит целый день,независимо от того светло на улице или темно. А вот с точки зрения рекламы,то именно зимний период считается более доходным,так как больше темных дней,яркая подсветка привлекает больше клиентов,согласитесь что ночной или вечерний город в ярких огнях смотрится куда интересней чем днём.
Мне кажется вы все зря ломаете копья. Этот вопрос та же женщина в платке задавала ещё три года назад. Ей там влили в уши про какой то НИИ и их исследование. Теперь - проценты. Очевидно будут считать их тоже три года. Если глава региона ЗАХОЧЕТ перевести часы на час раньше или на час позже, то он это сделает играючи и максимум за полгода, как это сделал Кушербаев в Кызылординской области. Человек захотел и СДЕЛАЛ. Наш НЕ ХОЧЕТ и НЕ СДЕЛАЕТ.
Добринцофф: Этих "здраво рассуждающих" 3.5 человека на форуме,мой опрос в трудовых коллективах ЗТБ и Кустаная показал ,что их вполне устраивает существующий сейчас часовой пояс.
Наглая ложь! У нас в семье 5 человек работают в коллективах п Затобольск(с численностью 35,20,150 25 и 60 человек),ни на одном из них вы с опросным листиком запеленгованы не были. Возможно,конечно, вы посчитали только свою Вишенку,магазины Рахмет и Арбвт?
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