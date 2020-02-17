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≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное уже вся складская взбудоражена.
почему опрос,что будет дальше. как жить.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7076
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это значит также что они не против перевода - разве не так?

Ещё раз для тех кто в танке
Цитата:
Добринцофф:
"Пофиг" по "барабану"-это не воздержались ,это--значит что всё устраивает и не надо ничего менять.


[Исправлено: Добринцофф, 20.02.2020 - 10:38]
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§ Victor Yang
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12481
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ещё раз для тех кто в танке

Цитата:
Victor Yang:
Это значит также что они не против перевода
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§ Тот самый
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
очередную эпопею со сбором подписей

Сразу после Вашего очередного опроса и начнём ;-) :lol:

Цитата:
Добринцофф:
значит что всё устраивает

Их и после перевода всё устроит. Они ни в чём не потеряют. Потому что, как Вы сами и сказали

Цитата:
Добринцофф: Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди ни за ни против им не интересна эта тема
, т.е. они именно воздержались.

А если Вы теперь переобулись, то тогда и опрос Ваш надо проводить заново с такой постановкой: "В каком часовом поясе Вам было бы жить комфортнее?". И варианты ответов:
1. В текущем "алма-атинском", Восточного Казахстана - UTC+6,
2. В "родном", часовом поясе Западного Казахстана, Урала - UTC+5,
3. Мне без разницы / комфортно в любом.

Цитата:
Добринцофф:
оставить эту глупую затею

Глупо не разобравшись в вопросе называть затею глупой. Получается классическое "Не читал, но осуждаю" (с) Хотя бы табличку гляньте с этой статьи, какие пояса были у областей до 2004 года и какие они получили.

[Исправлено: Тот самый, 20.02.2020 - 12:28]
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§ Маркс
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Хотя бы табличку гляньте с этой статьи, какие пояса были у областей до 2004 года и какие они получили.
Ну зачем коммерсантам разглядывать какие-то таблички с поясами? Это же не ценники и не накладные. Одно странно, что предприниматель не хочет понять, что сдвижка времени на 1 час назад позволит в определенный момент времени сэкономить на электричестве за счет более полного попадания в светлый режим суток за счет утренних часов, а значит получить дополнительную прибыль.

Из этого следует, что г-ну Добринцофф'у и его группе опроса до настоящих предпринимателей как до луны пешком, раз они игнорируют такой простой, беззатратный способ дополнительного заработка.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7076
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это значит также что они не против перевода

Если они не хотят ничего менять,то значит против.
Надеюсь так понятно.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7076
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Одно странно, что предприниматель не хочет понять, что сдвижка времени на 1 час назад позволит в определенный момент времени сэкономить на электричестве за счет более полного попадания в светлый режим суток за счет утренних часов, а значит получить дополнительную прибыль.

Дело в том,что внутри магазина у меня и так свет горит целый день,независимо от того светло на улице или темно.
А вот с точки зрения рекламы,то именно зимний период считается более доходным,так как больше темных дней,яркая подсветка привлекает больше клиентов,согласитесь что ночной или вечерний город в ярких огнях смотрится куда интересней чем днём.
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7076
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
, т.е. они именно воздержались.

#110
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§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7076
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
то тогда и опрос Ваш надо проводить заново

Это вам надо,я пообщавшись с людьми уже сделал вывод,их вполне устраивает нынешний часовой пояс.
Цитата:
Тот самый:
"В каком часовом поясе Вам было бы жить комфортнее?"

Да,до лампочки какой часовой пояс,комфортно там где есть работа и деньги.
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§ ACROS
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется вы все зря ломаете копья. Этот вопрос та же женщина в платке задавала ещё три года назад. Ей там влили в уши про какой то НИИ и их исследование. Теперь - проценты. Очевидно будут считать их тоже три года. Если глава региона ЗАХОЧЕТ перевести часы на час раньше или на час позже, то он это сделает играючи и максимум за полгода, как это сделал Кушербаев в Кызылординской области. Человек захотел и СДЕЛАЛ.
Наш НЕ ХОЧЕТ и НЕ СДЕЛАЕТ.
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§ Victor Yang
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12481
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если они не хотят ничего менять,то значит против.

Они не НЕ ХОТЯТ - им всё равно. Если им всё равно - значит им одинаково комфортно будет в любом случае.
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§ Настенька
Re: Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем...
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 20.02.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Этих "здраво рассуждающих" 3.5 человека на форуме,мой опрос в трудовых коллективах ЗТБ и Кустаная показал ,что их вполне устраивает существующий сейчас часовой пояс.

Наглая ложь! У нас в семье 5 человек работают в коллективах п Затобольск(с численностью 35,20,150 25 и 60 человек),ни на одном из них вы с опросным листиком запеленгованы не были. Возможно,конечно, вы посчитали только свою Вишенку,магазины Рахмет и Арбвт?
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§ alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она и правда о коллективах
рабочих ЗТБ.
Спекулянты с трех магазинов.
И то два последних под вопросом

[Исправлено: alex_60, 20.02.2020 - 18:22]
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