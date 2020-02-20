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≡ Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38093
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Движение по трассе Костанай-Челябинск открыли сегодня, 20 февраля, около 14.30. Дорога была закрыта с 19 февраля с 19.30. С утра на ней скопилось более 200 легковых и грузовых автомобилей.
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§ Нурбанчик
Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но заторы еще есть
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь спросить, кто ответит, на первом фото надпись на знаке EKATERINBYRG - это на каком языке написано? Ведь если трасса межгосударственная - должно быть по-английски YEKATERINBURG, необходимо на знаке исправить - добавить Y в начале слова, а Y в конце исправить на U.

[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2020 - 16:56]
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§ ACROS
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 270
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
на каком языке


На латинице, наверное.
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§ dvb
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 20.02.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

трассу от Костаная до Карабалыка чистят 7 единиц техники


Мне одному кажется, что на 120 км только в одну сторону, техники как-то не очень много? Управленцы блин..
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§ alex_60
Re: Движение автотранспорта из Костаная в Челябинск открыли, но...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
кто ответит

Думаю никто.
Даже участники ЧГК.
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