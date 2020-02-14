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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 222 из 222«1...220221222
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня наш Бюргемайстер, опять,
на работу, на велике - ехал.
Никак не удаётся - сфотать... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.02.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..//



Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.02.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, когда снег перестанет - выпадать...

Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник сегодня. День Святого Валентина.

Эти цветы, мне девочка, продавщица мне-
подарила. Один мне и один Барбаре.
Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.02.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж теперь - делать?
Что - досталось...
Не всем - Кыз Жибек... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 7278
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.02.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,
интересно, что у акима написано
ПАПА1 , или ПАПА2.
в аусвайсе.

[Исправлено: alex_60, 16.02.2020 - 10:42]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
интересно, что у акима написано

ПАПА 1 у меня тоже 1.
У нас разные деревни... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера смотрел боевик "Казахи".
5 час. 11 мин. Еле досмотрел,
до конца... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :-P ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что? Старушка "Моя Деревенька"?
Податься в Журналисты, чтоли?... :lol: :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, Витя. Сказала деревенька.
Клеймо на - тебе... :lol: :oops: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :-o ;-) :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18601
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон, стоит Скорая, в очереди.

Наверное - убеждается, убедился
ли Пешеход, в своей безопасности... :lol: :oops: :-P
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Ответить Новый топик
Страница 222 из 222«1...220221222
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