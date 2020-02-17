Цитата: Добринцофф:

очередную эпопею со сбором подписей

Сразу после Вашего очередного опроса и начнём



Цитата: Добринцофф:

значит что всё устраивает

Их и после перевода всё устроит. Они ни в чём не потеряют. Потому что, как Вы сами и сказали



Цитата: Добринцофф: Большинству по барабану и сегодняшний мой опрос подтверждает это,люди ни за ни против им не интересна эта тема , т.е. они именно воздержались.



А если Вы теперь переобулись, то тогда и опрос Ваш надо проводить заново с такой постановкой: "В каком часовом поясе Вам было бы жить комфортнее?". И варианты ответов:

1. В текущем "алма-атинском", Восточного Казахстана - UTC+6,

2. В "родном", часовом поясе Западного Казахстана, Урала - UTC+5,

3. Мне без разницы / комфортно в любом.



Цитата: Добринцофф:

оставить эту глупую затею

Глупо не разобравшись в вопросе называть затею глупой. Получается классическое "Не читал, но осуждаю" (с) Хотя бы табличку гляньте с этой статьи, какие пояса были у областей до 2004 года и какие они получили.



[Исправлено: Тот самый, 20.02.2020 - 12:28]