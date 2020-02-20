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§ NG.kz
Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу Василия Розинова прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 20 февраля, в суде №2 Костаная на процессе уголовному делу в отношении основателя группы компаний «Иволга» состоялись прения сторон. В своем выступлении Розинов заявил суду, что уголовное дело против него было возбуждено «по убедительной просьбе некоторых людей».
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* drakon
Re: Лишить свободы на 6,5 лет или оправдать? - Прения по делу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Засудят Василия.
А я говорил-беги Василий... 8-) :-o
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