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≡ Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкцию в отношении 70-летнего водителя автомобиля "мерседес", сбившего пешеходов на на пр. Кобланды батыра, суд рассмотрел 18 февраля. Прокуратура настаивала на изменении меры пресечения, так как полагала, что подозреваемый может покинуть Казахстан
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§ drakon
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18598
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Для тех, кто в танке повторю

А как водитель - убеждается,
что я - убедился?... :lol:
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* Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 872
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.02.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К стати, не приведи никто вашим родственникам или вам оказаться участниками подобного

А от этого никто не застрахован, в том числе Вы и Ваши родственники, если вы не на личном вертолете передвигаетесь. Так что и Вам того же и по этому же месту.
ПыСы. А с такими д....ми за рулем, шансы быть размазанным по асфальту сильно возрастают. И это очень прискорбно. И ведь не отфильтруешь никак, принес справку с наркологии и от окулиста-получи права. И по факту за рулем сидит ч.о, которое забило на всех и вся.
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* Тот самый
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Тот самый


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Сообщений: 506
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
никогда не окажутся под машиной именно потому , что я научил их не выходить не переход до тех пор, пока не убедятся в собственной безопасности.


Так её машина в правом ряду пропускала, поэтому она и вышла. А на этот случай в ПДД есть пункт 14.2 и водитель его грубо нарушил.

14.2. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОСТАНОВКИ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.

И вообще нерегулируемый переход на 6-полосной дороге - дурацкая идея. Проектировщики и заказчики также виноваты в смертях на таких переходах.
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§ Я
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Для того нужно всего лишь помнить , то свою )!(опу остановить легче , чем даже катящуюся накатом машину, и ваша жизнь дорога только вам. Так что необходимость в вертолете отпадает .
Спасение утопающего - дало рук самого утопающего
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§ alex_60
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:


писатель что-ли?
прочитай сто раз правила в посту 17.
пункт 14-2
может дойдет.

[Исправлено: alex_60, 20.02.2020 - 14:05]
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