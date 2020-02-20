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§ NG.kz
О массовых пробках на трассах сообщают жители Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии автомобильных пробок, сделанные сегодня, 20 февраля, на Федоровской и Аулиекольской трассах прислали читатели "НГ".
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§ drakon
Re: О массовых пробках на трассах сообщают жители Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18598
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делать? Апокалипсис... 8-) 8-)
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§ alex_60
О массовых пробках на трассах сообщают жители Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как в Германии. к примеру.
штау.
значит движемся в правильном направлении,
к "цивилизации".
надо привыкать.
к пробкам в 50-100 км.

[Исправлено: alex_60, 20.02.2020 - 13:11]
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§ drakon
Re: О массовых пробках на трассах сообщают жители Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18598
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
штау.

Правильно мыслишь, Алекс... :lol: :oops:
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§ drakon
О массовых пробках на трассах сообщают жители Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18598
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.02.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
к пробкам в 50-100 км.

На Штау, в 100 км, у вас машин,
столько во всей стране - нет.
Так что не скоро, придёте в
цивилизацию... :lol: :oops:
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