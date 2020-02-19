Цитата: Я:

никогда не окажутся под машиной именно потому , что я научил их не выходить не переход до тех пор, пока не убедятся в собственной безопасности.



Так её машина в правом ряду пропускала, поэтому она и вышла. А на этот случай в ПДД есть пункт 14.2 и водитель его грубо нарушил.



14.2. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ОСТАНОВКИ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов.



И вообще нерегулируемый переход на 6-полосной дороге - дурацкая идея. Проектировщики и заказчики также виноваты в смертях на таких переходах.