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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38089
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не собираюсь обвинять директора АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жаната Курманова во лжи, но употребление некоторых цифр, озвученных им 17 февраля на коллегии министерства труда и социальной защиты, вызывает недоумение.
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§ Валентин
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7572
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается названных 5 миллионов, давайте проведем простейший расчет. Для их накопления в течение 20-ти лет нужно ежегодно перечислять в накопительный пенсионный фонд в среднем по 250 000 тенге,


Расскажите кто нибудь автору про сложные проценты, пожалуйста.
Спасибо.
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§ CrazyBeaver
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 20.02.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С тем учётом, что на мои 1,5 миллиона ежегодно падает максимум 40 тысяч, то в банке на депозите денежки выгоднее держать. Просто у людей воруют деньги. Воруют не просто в данный момент, а уже из будущего, машина времени в действии :lol:
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.02.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Расскажите кто нибудь автору про сложные проценты,


Да-да! Вся надежда на % !
Поскольку работодатели навряд ли будут стремиться так часто и значительно повышать зарплаты, чтобы работники накопили себе на безбедную старость, то вся надежда на финансовых гениев, которые работают в наших фондах. Уж они то обеспечат нам великолепные проценты! И фонды никогда не уходили и не уйдут в минус!
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
про сложные проценты


которые и в минус иногда уводили всю сумму накоплений.
было такое.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.02.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многих вещей я не понимаю в корне, ну как так может быть если магазин дальше сто метров и потребитель не захочет купить спиртное, или в 21 лет нельзя пить пиво когда в 18 лет уже идут в армию. Так и здесь. Половина населения не знают что будет через месяц, всё не стабильно
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§ ACROS
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажеться работники ЕНПФ и гос.чиновники рекламу или призывы к пенсионным накоплениям проводят однобоко, в свою им видимую пользу что ли. Недавно прочитал статью врача высшей категории с Алма Аты, который всю жизнь проработал хирургом, проводил в год по 300 сложнейших операции получал зарплату чуть больше чем в среднем по стране и по выходу на пенсию получил чуть больше 70 000 тенге. Как это так можно - удивлялся он. Что это за пенсионный фонд в которого НИКТО не ВЕРИТ и производят отчисления по зависимости от налогового режима обложения. Наверное верхушка вкладывает деньги ЕНПФ в различные сомнительные учреждения, типа азербайджанского банка, по договоренности с ними и получает от этого подпольную свою МАРЖУ, как иначе можно обьяснить такие действия, они же неглупые люди, всё просчитывают. Я думаю населению надо обьяснять просто: хотите пенсию получать 120 000 тенге - вложите столько то денег, независимо работодатель перечислил или это добровольные ваши взносы и независимо от стажа участия в пенсионных накоплениях; хотите больше- вложите уже такую то, побольше, сумму.
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§ Валентин
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7572
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да-да! Вся надежда на % !


Я про то, что расчёт некорректен, причём глупо и очевидно некорректен.

У меня соотношение вознаграждения к взносам в ЕНПФ примерно 1/4, это нужно учитывать.

Пусть общую картину кардинально и не меняет.
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§ Маркс
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Расскажите кто нибудь автору про сложные проценты, пожалуйста. Спасибо.

Расскажите кто-нибудь Валентину про инвестиционный доход, пожалуйста. Спасибо.
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§ ACROS
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Цитата://то в банке на депозите денежки выгоднее держать//


Расчёт делается, очевидно, на то что банкир частного банка может с нашими депозитными деньгами убежать за бугор и мы получим большой ПШИК; а ЕНПФ - государственный орган, даже если его руководители убегут с нашими пенсионными деньгами или же вложат по своему усмотрению в какой либо сомнительный банк Азербайджана для получения СВОЕЙ МАРЖИ, государство Казахстан в любом случае останется на месте и можно получать свою гарантированную МИЗЕРНУЮ пенсию.
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
банкир частного банка может с нашими депозитными деньгами убежать за бугор и мы получим большой ПШИК


Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
Доверительным управляющим активами КФГД является Национальный Банк Республики Казахстан.
10 или 15 миллионов тенге в зависимости от депозита
плюс пять миллионов тенге в валюте в одном банке.
в трех банках соответственно в три раза больше. и тд.
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§ Маркс
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
государство Казахстан в любом случае останется на месте и можно получать свою гарантированную МИЗЕРНУЮ пенсию.

Гарантия не предусматривает даже выплату инвест дохода:

Закон «О пенсионном обеспечении»
6-3) утверждает правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции.
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§ Маркс
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.02.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Я про то, что расчёт некорректен, причём глупо и очевидно некорректен.

Естественно, автор привел расчет в условиях идеального вакуума. На самом деле все гораздо ужаснее. Ведь те пенсионные отчисления, которые делались в начале периода накопления за несколько лет - сегодня можно сделать за один месяц. Хотя в те времена отчисления за месяц имели точно такой же вес, что и сейчас. Но это никак не предусмотрено в системе и никак не выравнивается коэффициентами типа инфляции или какими-то другими.
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§ Валентин
Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7572
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Естественно, автор привел расчет в условиях идеального вакуума. На самом деле все гораздо ужаснее.


- Дети, вот таблица умножения, смотрите, сразу видно что 6х8 = 56!
- Извините, но 6х8 = 48, а не 56.
- Ну что вы придираетесь! Ведь в главном же я прав!
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§ ACROS
Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:// Казахстанский фонд гарантирования депозитов.//

Это такой геморой, и всё сделано так что бы отбить всякое желание получить свои денежки. Говорю так потому что есть печальный опыт получения своих денег с печально известного поющего и пищущего стихи банкира А.Белялова или ВТБ ( сейчас там расположена синия контора областного Нур Отана.)
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