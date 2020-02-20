ACROS Re: Евгений ШИБАРШИН: Магия цифр #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 261

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:35 Мне кажеться работники ЕНПФ и гос.чиновники рекламу или призывы к пенсионным накоплениям проводят однобоко, в свою им видимую пользу что ли. Недавно прочитал статью врача высшей категории с Алма Аты, который всю жизнь проработал хирургом, проводил в год по 300 сложнейших операции получал зарплату чуть больше чем в среднем по стране и по выходу на пенсию получил чуть больше 70 000 тенге. Как это так можно - удивлялся он. Что это за пенсионный фонд в которого НИКТО не ВЕРИТ и производят отчисления по зависимости от налогового режима обложения. Наверное верхушка вкладывает деньги ЕНПФ в различные сомнительные учреждения, типа азербайджанского банка, по договоренности с ними и получает от этого подпольную свою МАРЖУ, как иначе можно обьяснить такие действия, они же неглупые люди, всё просчитывают. Я думаю населению надо обьяснять просто: хотите пенсию получать 120 000 тенге - вложите столько то денег, независимо работодатель перечислил или это добровольные ваши взносы и независимо от стажа участия в пенсионных накоплениях; хотите больше- вложите уже такую то, побольше, сумму.