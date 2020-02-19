|Цитата:
На момент слушания деоа в следственном суде подозреваемый находился в областной больнице, в заседании он принимал участие через мобильное приложение TrueConf.
Кто бы сомневался, сейчас будет заключение, что именно в момент аварии у него с сердцем плохо стало.
Цитата:
- Суд оставил без удовлетворения ходатайство дознавателя отдела дознания
А зачем, пусть дальше ездит. А девочка умерла. Только у нас убийцы могут свободно разгуливать по улицам города. Придет время и народ начнет вершить самосуд.
А кто нибудь видел полное видео? Один человек вышел из машины? Никаких комментариев и подробностей по этому делу. Одни сплетни в виде версий среди народа.