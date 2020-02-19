Цитата: И почему вы считаете , что виноват водитель ?

Вы видео видели? Справа машина еле катилась накатом, слева которая - притормозила. И как Вы можете говорить, что она не посмотрела? Съемка сверху, человек в зимней куртке, шарфе и шапке. Достаточно бросить взгляд, слегка повернув голову или Вам надо всем корпусом обязательно развернуться? Или может Вам поклониться нужно, прежде чем ступить на дорогу, где обозначен пешеходный переход!? А флажками красными не надо помахать? Эта машина с какой скоростью неслась? Ее можно было и не заметить за двумя машинами, он нарисовался, когда она уже ступила на проезжую часть и нарисовался с такой скоростью, что не смог затормозить и решил проскочить между двух машин, сбив людей. Вот когда Вы и Ваши родственники будут в роли пешеходов, тогда и будете "мусолить" что обязан и должен этот самый пешеход.