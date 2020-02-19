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≡ Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38088
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкцию в отношении 70-летнего водителя автомобиля "мерседес", сбившего пешеходов на на пр. Кобланды батыра, суд рассмотрел 18 февраля. Прокуратура настаивала на изменении меры пресечения, так как полагала, что подозреваемый может покинуть Казахстан
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* Змея Подколодная
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На момент слушания деоа в следственном суде подозреваемый находился в областной больнице, в заседании он принимал участие через мобильное приложение TrueConf.

Кто бы сомневался, сейчас будет заключение, что именно в момент аварии у него с сердцем плохо стало.
Цитата:
- Суд оставил без удовлетворения ходатайство дознавателя отдела дознания

А зачем, пусть дальше ездит. А девочка умерла. Только у нас убийцы могут свободно разгуливать по улицам города. Придет время и народ начнет вершить самосуд.
А кто нибудь видел полное видео? Один человек вышел из машины? Никаких комментариев и подробностей по этому делу. Одни сплетни в виде версий среди народа.
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§ abaika95
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
abaika95


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Сообщений: 3202
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.02.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Только у нас убийцы могут свободно разгуливать по улицам города./



Ну горячку то не порите,он же не специально на людей наехал,не с ножом выбежал,к чему его сейчас под стражу? Он агрессивно себя ведёт? Грозится всех поубивать? -Нет
С каждым может случится беда
Не оправдываю его
Куда таким старикам ещё руль доверять если он сразу за сердечко схватился
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§ сайлау курманов
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не пишут, кто за старикан такой под семьдесят на мерсе людей на смерть давит. Дальше как будет?
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* Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну горячку то не порите,он же не специально на людей наехал

Это Вы родителям погибшей, под его колесами девочки скажите. Мама еще без сознания вроде как, наверно не знает , что дитя ее вчера в сырой земле похоронена.
Не специально, ну надо же, водитель, не соблюдающий правил дорожного движения, не выспавшийся, невнимательный водитель- это потенциальный убийца на дороге! И судить должны, как за убийство преднамеренное.
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§ drakon
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18593
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если он сразу за сердечко схватился

А откуда у него - Медсправка,
что он - здоров?... :lol: :-o
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* Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А откуда у него - Медсправка,

Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус (Мастер и Маргарита)
С этим ничего не поделаешь, но с возрастом шансы увеличиваются в разы. И у нас, что не авария, так стало плохо, приступ какой нить случается. Ну или явно в состоянии АО.
Полного видео аварии нет, один он ехал или нет. Пресс служба молчит. Точно дед был за рулем?
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§ Я
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 19.02.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
видео

И почему вы считаете , что виноват водитель ?
Даже на неполном видео видно , что пешеходы не выполнили требования ПДД , предписывающие
"На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."

Как только авария с пешеходом, так начинаем мусолить про переход и обязанности водителя , забывая, что пешеход - такой же участник дорожного движения

Жалость не должна заменять разум из требования Закона
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§ pro100tak
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.02.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка, дитя, умерла все-таки. Да ну почему же так? Остается только верить, что была одна мгновенная боль, и потом в коме ребенок уже не страдал и не мучился.
Сколько роликов в Сети, как гибнут люди. Ну приостанавливается машина, ну притормози ты тоже. Дело же секунды, двух, -выбежит ли кто перед тобой вдруг. При чем здесь "зебра", блин. Не убьешь никого же. Водятлы, бл.... Даже если по закону будешь прав, как с этим потом жить сможет нормальный человек?

[Исправлено: pro100tak, 20.02.2020 - 00:21]
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§ Nikola_Esil
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Nikola_Esil


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Сообщений: 41
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 20.02.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И почему вы считаете , что виноват водитель ?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37729?1582167667


Видимо Вы не видели момент аварии? Мама с девочкой собрались переходить дорогу и перед ними остановились два автомобиля по одному на каждой полосе движения, а мерседес ехал на большой скорости по правой полосе, поняв, что не успеет затормозить, решил проскочить между двумя остановившимися автомобилями. Вины пешеходов никакой нет. Они убедились что их пропускают и начали переходить дорогу. Вообще характер движения мерседеса не соответствует тому, что за рулем находился 70-летний.
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§ Мурзилка
Re: Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка,...
Мурзилка


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Сообщений: 125
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.02.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, а когда это дед успел в больницу попасть? Что-то про это не писали... Мутная история, но Бог им судья!
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§ Я
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 20.02.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:

Все три авто двигаются, ни один не стоит. Не выдавайте желаемое за действительное
А уж о соответствии движения возрасту -- просто шедевр

[Исправлено: Я, 20.02.2020 - 10:51]
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* Змея Подколодная
Водителя, сбившего на "зебре" женщину и ребёнка, не стал брать под стражу суд в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 871
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.02.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И почему вы считаете , что виноват водитель ?

Вы видео видели? Справа машина еле катилась накатом, слева которая - притормозила. И как Вы можете говорить, что она не посмотрела? Съемка сверху, человек в зимней куртке, шарфе и шапке. Достаточно бросить взгляд, слегка повернув голову или Вам надо всем корпусом обязательно развернуться? Или может Вам поклониться нужно, прежде чем ступить на дорогу, где обозначен пешеходный переход!? А флажками красными не надо помахать? Эта машина с какой скоростью неслась? Ее можно было и не заметить за двумя машинами, он нарисовался, когда она уже ступила на проезжую часть и нарисовался с такой скоростью, что не смог затормозить и решил проскочить между двух машин, сбив людей. Вот когда Вы и Ваши родственники будут в роли пешеходов, тогда и будете "мусолить" что обязан и должен этот самый пешеход.
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