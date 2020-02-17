/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38088
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в зале Jastar Saraiy сегодня, 17 февраля. По традиции глава региона рассказал о социально-экономическом развитии области и о росте производства продукции по всем показателям.
Читать новость

* alex_60
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.02.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное уже вся складская взбудоражена.
почему опрос,что будет дальше. как жить.
Профайл

§ Добринцофф
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.02.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это значит также что они не против перевода - разве не так?

Ещё раз для тех кто в танке
Цитата:
Добринцофф:
"Пофиг" по "барабану"-это не воздержались ,это--значит что всё устраивает и не надо ничего менять.


[Исправлено: Добринцофф, 20.02.2020 - 10:38]
Профайл

§ Victor Yang
Выпуск "шевроле" и школы без ремонта - О чем отчитывался аким Костанайской области и спрашивали жители региона?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12479
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ещё раз для тех кто в танке

Цитата:
Victor Yang:
Это значит также что они не против перевода
Профайл
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Тот самый, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 2
Всего: 191

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх