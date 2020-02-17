Victor Yang:

Это значит также что они не против перевода - разве не так?

Добринцофф:

"Пофиг" по "барабану"-это не воздержались ,это--значит что всё устраивает и не надо ничего менять.

[Исправлено: Добринцофф, 20.02.2020 - 10:38]