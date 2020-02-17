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Страница 575 из 575«1...573574575
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пойти на митинг, что ли и подрать горло - это стало ОБЫЧНОЙ практикой диалога власти с народом//


Одному это не то) соберите команду,разучите кричалки а лучше танцы) и обязательно кофе возьмите в стаканчиках) символ протеста) мы против власти! Но мы требуем у власти поблажек!) Самое то)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1593
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?)

Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону
Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина :-)
Осталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!" И уйти в закат!(Шучу!)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
На удаленный коммент ответил? Крутяк!


а то.
я еще не то могу.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не должно быть два президента в стране.
Ну глупо же.
Нацбанк у первого докладывает,
Другой подобного ранга- у второго.
И так каждый день.
И сколько это будет продолжаться.
Ну ушёл, отдыхай, внуков воспитывай.
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же заберут наши казахов с круизного лайнера - двух женщин и двух детей ? Сегодня прочитал в Нур.кз. про посещение лайнера опытного японского профессора- инфекциониста: это ужас, не все одевают элементарно маски, все ходят и перемешиваются в толпе: когда он начал это высказывать властям его быстренько удалили из лайнера. Сейчас он поселился отдельно от семьи , боясь их заразить.Американцы забрали своих, двумя рейсами - чихать они хотели на японцев с их карантином; наши власти чего ждут?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: А что вы живя 20 лет в Канаде остались гражданином Казахстана?)

И снова мимо. Пользуйтесь проверенными источниками. Только факты. :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкт-Петербург похоже переименуют.
Нет, нет, не во Владимирбург.
В Петербург.

[Исправлено: alex_60, 19.02.2020 - 21:03]
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


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Сообщений: 495
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.02.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
abaika95: А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?) Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина Осталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!"


"Адольф вон тоже не смог Москву взять,только средства растратил за зря) а так-то он нормальный парень да?)"
Сдается мне, что такому умению передергивать где-то кого-то в нашей стране учат. USAID в нашей стране сама по себе не появилась, но и НПО, которые могли бы их пригласить, тогда еще не было. Да и другие америкосы, представители всяких фондов, из-за которых чуть не получились какие-то "гейты", не сами по себе у нас появлялись.Да, Кубу они (USAID) хотели повернуть к себе как свою бывшую одну большую зону отдыха. Не получилось. Народ там за свою страну, за свою революцию. Основная, да вся публика на форуме НГ тоже за свою страну. И когда некоторые использовали смеющуюся скобку при крушении самолета, все форумчане скорбели о погибших соотечественниках. Таких патриотов своей страны, как здесь, еще поискать. Мы здесь, бывает, спорим, иногда чрезмерно эмоционально я доказываю свою точку зрения. Допускаем промашки, извиняемся. Но параллели между такой организацией и фюрером проводить - подобных мыслей ни у кого бы не возникло. Вот нет средств ни у меня, ни у страны обучить меня написанию текстов, обоснованию своей точки зрения. И если они готовы платить - может пусть кто-нибудь за их счет на халяву обучится. Или они сразу станут агентами, шпионами, резидентами, почти предателями? Тогда может стоит отмотать время до начала 90-х? Они в те времена стали много чему учить нас.
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.02.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

А где Ваш коммент про триллион на геологразведку? Там тоже много что можно передернуть или как-то перевернуть.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3202
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И снова мимо. Пользуйтесь проверенными источниками. Только факты//



Я пользуюсь методом "пальцем в небо" бывают погрешности)



Цитата-//Сдается мне, что такому умению передергивать где-то кого-то в нашей стране учат.///


Где же у нас такая школа передергиваний находится?)



Цитата-//Да, Кубу они (USAID) хотели повернуть к себе как свою бывшую одну большую зону отдыха. Не получилось. Народ там за свою страну, за свою революцию. Основная, да вся публика на форуме НГ тоже за свою страну//


Как это связано?) Вы опять пытаетесь доказать что чёрное это белое?) Не получилось.не фортануло. А если бы получилось?) Второй Ирак? Второе Чили при Пиночете?)
И да основная публика НГ за свою страну,кто за Канаду,кто за Германию кто за Россию,у всех страны разные)



Цитата-//И когда некоторые использовали смеющуюся скобку при крушении самолета, все форумчане скорбели о погибших соотечественниках/


Давайте введем моральный кодекс скорбителя 1 п.-в день скорби нельзя использовать скобку либо смайлик это мешает остальным сетевым скорбящим делать серьезную мину и скорбеть (мы же все прекрасно видим как они там у экрана сидят и плачут в клавиатуру)



Цитата-/Таких патриотов своей страны, как здесь, еще поискать.//

Поиски ещё идут)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 3202
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.02.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мы здесь, бывает, спорим, иногда чрезмерно эмоционально я доказываю свою точку зрения. Допускаем промашки, извиняемся. Но параллели между такой организацией и фюрером проводить - подобных мыслей ни у кого бы не возникло/


У меня возникла такая мысль) и это не паралель а абсурдисткий пример (все познается в сравнении) или вы считаете эту организацию после даже продавала на кубе белой и пушистой?) Вы либо глубоко наивный человек верящий в доброе,светлое,американское либо не очень умный человек) я склоняюсь всё-таки к первому варианту)




Цитата-//И если они готовы платить - может пусть кто-нибудь за их счет на халяву обучится. Или они сразу станут агентами, шпионами, резидентами, почти предателями?//


Халява от таких ребят это не халява
Это дальний прицел
Ведь ну прекрасно понимаем для чего они обучают ну ведь понимаем и всеровно верим что "не я обучаюсь бесплатно и буду делать что захочу"
Как с финансовыми пирамидами "я самый умный я вот сейчас попробую,свои деньги выведу и больше заходит не буду...."



Цитата-/Тогда может стоит отмотать время до начала 90-х? Они в те времена стали много чему учить нас./


Чему научили?) В рамках гражданского общества,вот чему?)


Цитата-//где Ваш коммент про триллион на геологразведку? Там тоже много что можно передернуть или как-то перевернуть.//


А что там не так с геологоразведкой?) Ну триллион ну нужна эта разведка и что?)

[Исправлено: Тимур Гафуров, 20.02.2020 - 11:04]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 3202
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.02.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Отвечу словами уважаемой таноми: таноми52: Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону
Ну и дальше по тексу, сами знаете//


Дальше по тексту у уважаемой Таноми вот это "Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина"

Это вы на что намекаете своим "дальше по тексту"?)))
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