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§ NG.kz
Кордайский межэтнический синдром. Что нужно исправлять в национальной политике казахстанских властей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.20 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Массовые беспорядки 7 февраля в селах Кордайского района Жамбылской области вызвали в обществе особую реакцию. Не только по причине трагических последствий. В Казахстане подобного рода конфликты возникали и раньше, но они не были столь безрассудны и разрушительны.
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§ pro100tak
Кордайский межэтнический синдром. Что нужно исправлять в национальной политике казахстанских властей
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.02.20 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На мой взгляд, в глубине межэтнической конфликтности лежит два объективных фактора: наличие природной, генетической разности по этническому признаку и конкуренция, которая возникает между людьми в силу их включенности в экономические, политические, идеологические, культурологические и другого типа общественные отношения. Любая разность, имеющая общее основание, рождает противоречие. В том числе и на этнической основе. Противоречие не обязательно переходит в острую конфликтую ситуацию. Чтобы этого не случилось, люди в своем этническом существовании не должны испытывать насилия со стороны представителей других народностей."
В целом можно сказать, что автор очень взвешенно подошел к теме. Есть и определенный анализ, и своевременные ссылки на мнения отдельных экспертов, политологов. Видно, как автор отшлифовал, буквально "вылизал" статью. Всё по делу. Почти.
Не совсем понятен только предпоследний абзац, с позиций произошедших там событий. Насколько он соответствует всему изложенному выше. Упоминание про "преимущества в распределении всех видов ресурсов" и "культивирование националистической идеологии" соответствует ли сути статьи, приведенному анализу? Сомневаюсь. Оно как будто возникло вдруг, само по себе. Эти умозаключения к межэтническим вопросам никакого отношения не имеют. Они затрагивают всех, без разделения на этносы. Поэтому, считаю, здесь про это было ни к чему. А вот какие-то дополнительные мысли и мотивы можно было бы почерпнуть здесь https://www.youtube.com/watch?v=MleLf6Y5kns
Много аналогий возникает и со случаем в Караганде.
Да что далеко ходить. Достаточно посмотреть, послушать, что и как говорят сатирики в РФ, или резиденты на ТНТ. А во всем этом материале автора ничего похожего, к сожалению, нет.

[Исправлено: pro100tak, 20.02.2020 - 02:21]

[Исправлено: pro100tak, 20.02.2020 - 02:35]
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