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≡ Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38086
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сведения о том, что именно будут приобретать на 2 млрд тенге, отнесли к информации с ограниченным доступом, несмотря на то, что это деньги из резерва Правительства, который формируется за счёт средств налогоплательщиков.
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§ Vit
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши погранцы уже как с месяц ходят в масках. Значит скорей всего купили за свой счёт. Думаю можно теперь смело липовый отчёт мутить. Если будет проверка, то все в норме, парни ходят с масками.
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§ drakon
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18593
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я с удовольствием расскажу, но не имею права

Рассказывать, сколько уже - украдено... :lol: :oops:
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§ Поедатель
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 18.02.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть право знать! Спасибо)
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§ Змея Подколодная
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.02.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Я с удовольствием расскажу, но не имею права.

О чем рассказывать? о масках по 150 тенге в аптеках?
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§ самый умный
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 18.02.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ по типу "платите налоги, остальное не ваше собачье дело"
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§ директор пляжа
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.02.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6,3 млрд на ремонт дорог республиканского значения, а 2 ярда на маски ласты зеленку и кварцевые лампы)) отдыхайте короче

интересно с теплохода двоих заберут или в эвакуацию они не вошли?)))
интервью давать все такие мастера стали - сильные и независимые политики) ;-)
по лицу видно - честный человек)
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§ КГСПС
Re: Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.02.20 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Маски должны носить те, кто уже заболел.
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§ elektron
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Маски должны носить те, кто уже заболел.

И как Вы себе это представляете?
Инкубационный период от 14 и более дней.
Плюс учесть, что некоторые, являясь, носителем вируса,
могут даже не только симптомов не иметь, но даже и не болеть?
Как и HIV примерно.
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§ КГСПС
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.02.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что со 145 прибывшими из Китая,которых вместо двухнедельного карантина костанайские медики мониторили по телефону?
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§ elektron
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А что со 145 прибывшими из Китая,которых вместо двухнедельного карантина костанайские медики мониторили по телефону?

Так в КЗ нет приборов и препаратов (как и в России их нехватка) для определения вируса. Поэтому, его просто нет. 8-)
Как заявил министр.
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§ КГСПС
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.02.20 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это не я, специалисты так считают. Здоровые пользуются масками для самоуспокоения.
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§ КГСПС
Биртанов о 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом: С удовольствием расскажу, но не имею права
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.02.20 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Вот и спрашивается, зачем вывозят казахстанцев оттуда,где это всё есть?
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