alex_60 Re: На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7263

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:47 Вспомнилось.

В конце прошлого века. Из Челябинска, в Кустанай. Погода как вчера. В Комсомольце простояли всю ночь.

Смартфонов тогда не было. Сотовых тоже.

По утру двинулись, сначала кто повыше, и тд. Далее. На пузе. Пассажиры шли рядом и толкали кто повис. На ниссане у меня включилась навсегда вторая скорость. Снизу все замерзло,тяги переключения кпп. Всё во льду. Так ползли до Федоровки, там же насаждения по бокам, все занесёно.

Потом стало полегче.

Домой приехали, семья, родители, спрашивают, как доехали, нормально.

Никаких волнений.