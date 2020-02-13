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§ NG.kz
От автономии к независимому Казахстану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.02.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году исполняется 100 лет, как 26 августа 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет «Об образовании Киргизской Автономной Социалистической Советской Республики» в составе РСФСР (с 1925 года - Казахская АССР). Но партия «Алаш» заявила о создании казахской автономии еще в декабре 1917-го.
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§ abaika95
Re: От автономии к независимому Казахстану
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.02.20 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья)
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§ yudjin
Re: От автономии к независимому Казахстану
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6418
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.02.20 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему к Тарану осталось уважительное отношение?

Он что несёт?
Сам являлся одним из инициаторов стирания с лица города имени Тарана...
из уважения , наверное...
Из уважения же ручные депутаты говорили, что есть район Тарановский и поселок - вот и достаточно.
Через пару лет и их переименовали...из уважения...
А тож...
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* elektron
От автономии к независимому Казахстану
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4441
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно по полочкам, для непонятливых? ;-)
//В этом году исполняется 100 лет, как 26 августа 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет «Об образовании Киргизской Автономной Социалистической Советской Республики» в составе РСФСР (с 1925 года - Казахская АССР)//

Что за АССР?

//- Мне представляется, 100-летие образования Казахской АССР праздновать нужно. Потому что в советский период наблюдается определенная эволюция конституционного развития Казахстана, в основе которой как раз лежит провозглашение автономии//

Не автономии, а союзной республики. И эти "клятые большевики" как раз и принесли и гос. границы и конституционное развитие, и много чего ещё. Теперь то конечно можно и по своему всё и изложить и дать другим восприять 8-)

Как типа: "Что касается роли «Алаша», и вообще, всех политических событий в Казахстане тех лет, то происходящее в Петрограде начиная с февраля 1917 года, на мой взгляд"

Вот именно, на его взгляд. Ну и к чему всё это?
Или с этого и следовало начинать 8-)

[Исправлено: elektron, 19.02.2020 - 19:12]
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* elektron
Re: От автономии к независимому Казахстану
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4441
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.02.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//, но объективным является тот факт, что с февраля до лета 1917 года Россия была самой свободной страной в мире.//

- Ага как СССР в конце 80-ых, начале 90-ых. Проходили.
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