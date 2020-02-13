elektron От автономии к независимому Казахстану #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4441

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:10 Можно по полочкам, для непонятливых?

//В этом году исполняется 100 лет, как 26 августа 1920 года Ленин и Калинин подписали декрет «Об образовании Киргизской Автономной Социалистической Советской Республики» в составе РСФСР (с 1925 года - Казахская АССР)//



Что за АССР?



//- Мне представляется, 100-летие образования Казахской АССР праздновать нужно. Потому что в советский период наблюдается определенная эволюция конституционного развития Казахстана, в основе которой как раз лежит провозглашение автономии//



Не автономии, а союзной республики. И эти "клятые большевики" как раз и принесли и гос. границы и конституционное развитие, и много чего ещё. Теперь то конечно можно и по своему всё и изложить и дать другим восприять



Как типа: "Что касается роли «Алаша», и вообще, всех политических событий в Казахстане тех лет, то происходящее в Петрограде начиная с февраля 1917 года, на мой взгляд"



Вот именно, на его взгляд. Ну и к чему всё это?

Или с этого и следовало начинать



[Исправлено: elektron, 19.02.2020 - 19:12]