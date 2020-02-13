Цитата: Тот самый:

Машину с места ДТП забрали эвакуатором? Т.е. она до экспертизы была обездвижена?



знаком с ситуацией. знакомые.

следователь сначала сказал не знает как машину увезли.

потом выдал такое" машину на тросе зацепила машина дсп,

сзади , для страховки, ВРОДЕ КАК, зацепила тросом вторая ,на всякий случай".

вроде как, много о чем говорит.

номера машин неизвестны,

как и номер машины дсп , которая была рядом с виновником на месте аварии,, неизвестны, как и ее сотрудники.котороые не были опрошены.

хочется все таки верить в в этом государстве одни законы для всех,

независимо .



Цитата: Тот самый:

что есть супервответственный водитель ВАЗ-2114 Даулет Садуев,



каждый месяц он ездил.проверять шланги.

следователь ему верит на слово.

как и всем его показаниям, что он ехал со скоростью 30 км в час, и начал тормозить за километр до пешеходного перехода.



[Исправлено: alex_60, 17.02.2020 - 10:37]



[Исправлено: alex_60, 17.02.2020 - 16:04]