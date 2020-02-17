Цитата: таноми52:

abaika95: А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?) Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина Осталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!"



"Адольф вон тоже не смог Москву взять,только средства растратил за зря) а так-то он нормальный парень да?)"

Сдается мне, что такому умению передергивать где-то кого-то в нашей стране учат. USAID в нашей стране сама по себе не появилась, но и НПО, которые могли бы их пригласить, тогда еще не было. Да и другие америкосы, представители всяких фондов, из-за которых чуть не получились какие-то "гейты", не сами по себе у нас появлялись.Да, Кубу они (USAID) хотели повернуть к себе как свою бывшую одну большую зону отдыха. Не получилось. Народ там за свою страну, за свою революцию. Основная, да вся публика на форуме НГ тоже за свою страну. И когда некоторые использовали смеющуюся скобку при крушении самолета, все форумчане скорбели о погибших соотечественниках. Таких патриотов своей страны, как здесь, еще поискать. Мы здесь, бывает, спорим, иногда чрезмерно эмоционально я доказываю свою точку зрения. Допускаем промашки, извиняемся. Но параллели между такой организацией и фюрером проводить - подобных мыслей ни у кого бы не возникло. Вот нет средств ни у меня, ни у страны обучить меня написанию текстов, обоснованию своей точки зрения. И если они готовы платить - может пусть кто-нибудь за их счет на халяву обучится. Или они сразу станут агентами, шпионами, резидентами, почти предателями? Тогда может стоит отмотать время до начала 90-х? Они в те времена стали много чему учить нас.