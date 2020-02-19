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§ NG.kz
Аблязова обвиняют в том, что он писал от имени Айсултана Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38085
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию он удалил, но скрин успели сделать. Нашумевшая история с провокационными постами, написанными якобы от имени Айсултана Назарбаева, получила неожиданное продолжение, сообщает zakon.kz. Неужто правда?
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§ Сабыр
Re: Аблязова обвиняют в том, что он писал от имени Айсултана...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой ребята, хватит цирк показывать! Сейчас начнётся что всё сливает и сочиняет аблязов и постановы всякие начнут лепить. Не поверим,не напрягайтесь. Айсултан молодец и я ему верю.
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* Тот самый
Re: Аблязова обвиняют в том, что он писал от имени Айсултана...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это обычный скриншот, не нотариально-заверенный. Так даже в Пэинте нарисовать можно. Он (они?) прям активные были в те дни. В Телеграме канал открыл @aisultanrakhat как раз 13го числа, люди даже подумали, что телегу возможнл из-за этого и заблокировали.
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