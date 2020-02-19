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§ NG.kz
На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщают нам читатели, Федоровская трасса по-прежнему остается местами не проездной.Машины стоят как под Федоровкой, так и на въезде в Костанай.
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* Тот самый
Re: На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно чиновник отчитывался о круглосуточно работающих 120 единицах техники. Но вот почти не видно их. Центральные улицы очищены, не на 5ку, но неплохо. А вот второстепенные типа Жастара и особенно проезды в микрорайонах очень плохо, часто в 1 полосу. Стоянки часто становятся недоступны из-за образовавшегося бруствера. Снег не вывозится.
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§ костанаец
Re: На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 19.02.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некогда им, площадь перед акиматом вылизывают
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§ alex_60
Re: На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнилось.
В конце прошлого века. Из Челябинска, в Кустанай. Погода как вчера. В Комсомольце простояли всю ночь.
Смартфонов тогда не было. Сотовых тоже.
По утру двинулись, сначала кто повыше, и тд. Далее. На пузе. Пассажиры шли рядом и толкали кто повис. На ниссане у меня включилась навсегда вторая скорость. Снизу все замерзло,тяги переключения кпп. Всё во льду. Так ползли до Федоровки, там же насаждения по бокам, все занесёно.
Потом стало полегче.
Домой приехали, семья, родители, спрашивают, как доехали, нормально.
Никаких волнений.
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§ ACROS
Re: На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.02.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера приехал из Костаная к себе в деревню. Ветер сильный, снег верховой, видимость 100 метров и меньше. Возле Шункуркуля мост через водоём был гепсом забит снегом, скопилось примерно 20 фур, легковые машин 10, скорая. Позвонили в КазАвтоЖол на телефон- 55-82-30: МОЛОДЦЫ - оперативно прислали с Денисовки и лопату и шнекоротор. Могут , когда захотят.
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* Тот самый
На Федоровской трассе до сих пор апокалипсис
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В конце прошлого века. Из Челябинска, в Кустанай. Погода как вчера. В Комсомольце


В 99м вроде году около 8 марта на выезде из Комсомольца надуло сугробы метра 2-3. Их роторным прорубали и ездили там как по ущелью. Самый цимес, что метель была лютая несколько дней подряд, а Казгидромет передавал каждый день "Костанай. Погода ясная, без осадков".
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