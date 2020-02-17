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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.02.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пойти на митинг, что ли и подрать горло - это стало ОБЫЧНОЙ практикой диалога власти с народом//


Одному это не то) соберите команду,разучите кричалки а лучше танцы) и обязательно кофе возьмите в стаканчиках) символ протеста) мы против власти! Но мы требуем у власти поблажек!) Самое то)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1592
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.02.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ленд-лиз во время войны совсем так не помог СССР в победе в войне?) Запад совсем не помогал не снарядами не медикаментами не едой не машинами?)

Эк куда Вас понесло, Пафнутий! Об этом речь шла ? Умеете прыгать, перепрыгивать и уводить тему в сторону
Ведь вот давала же себе слово не поддаваться на провокации, опять попалась, слабая женщина :-)
Осталось только злобно сказать:"Ты ещё пожалеешь!" И уйти в закат!(Шучу!)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
На удаленный коммент ответил? Крутяк!


а то.
я еще не то могу.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не должно быть два президента в стране.
Ну глупо же.
Нацбанк у первого докладывает,
Другой подобного ранга- у второго.
И так каждый день.
И сколько это будет продолжаться.
Ну ушёл, отдыхай, внуков воспитывай.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


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Сообщений: 255
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же заберут наши казахов с круизного лайнера - двух женщин и двух детей ? Сегодня прочитал в Нур.кз. про посещение лайнера опытного японского профессора- инфекциониста: это ужас, не все одевают элементарно маски, все ходят и перемешиваются в толпе: когда он начал это высказывать властям его быстренько удалили из лайнера. Сейчас он поселился отдельно от семьи , боясь их заразить.Американцы забрали своих, двумя рейсами - чихать они хотели на японцев с их карантином; наши власти чего ждут?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: А что вы живя 20 лет в Канаде остались гражданином Казахстана?)

И снова мимо. Пользуйтесь проверенными источниками. Только факты. :lol:
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