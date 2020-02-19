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≡ "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео остановок прислали на аккаунт "НГ" в Инстаграм наши подписчики.
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§ Козлов я
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.02.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей_я
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так изначально было ясно, что эти скоречники ставили не для людей, а для того, что б бабки попилить. Вот и результат. Кто там ныл мол старые остановки плохие, глухие, в них ходят в туалет. Надо открытую делать. Вот вам сделали. Рады вы теперь? Особенно в дождь/снег/ветер??
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§ Добринцофф
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7070
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне всегда интересно,что могут предложить жалобщики,взамен.
Какой должна быть по их мнению хорошая остановка?
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§ Поедатель
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 19.02.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она просто должна быть)
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§ alex_60
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мне всегда интересно


проведи на своей "работе" опрос,
нравятся ли "работникам трудовых коллективов ЗТБ и Кустаная"
поломанные остановки без крыш.
и боковых щитов.
я даже ответ знаю.
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§ Добринцофф
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7070
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
проведи на своей "работе" опрос, нравятся ли "работникам трудовых к

Про поломанные разговора нет,тут всё понятно.
Меня интересует какая должна быть остановка,в которой можно будет укрыться от дождя,ветра,солнца ,снега и при этом что бы в ней не жили бомжи и не справляли нужду все кому не лень.
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§ Козлов я
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.02.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Меня интересует какая должна быть остановка,в которой можно будет укрыться от дождя,ветра,солнца ,снега и при этом что бы в ней не жили бомжи и не справляли нужду все кому не лень.


я лично, к новым , которые крыша, три стекла и скамейки внутри
уже привык,иногда приходится пользоваться.
закрытые , обогреваемые, и подобное ни у нас, ни в России ,
не проходят, да , понятно почему.
и рекламой стекла не надо закрывать полностью ,
обзорность снижает количество антисоциальных поступков.
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§ alex_60
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошая кстати остановка на воинов была, из советских.
доктор СИЗО ее проектировал.
и в меру закрытая, и с обзорностью хорошей,двумя зонами,
скамейками и тумбой бесплатных обьявлений.
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§ Козлов я
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.02.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно такую



Или такую



А можно и такую,но только тут нужно коняшку помассивнее, а то,что снизу,значения не имеет
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§ Kairat stayer
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Можно такую


Ранее, в прошлом году обсуждали, в Канаде нормальные.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36411&start=15#comment_1
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§ Тимур Гафуров
"Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние автобусных остановок жалуются жители Костаная
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.02.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня пресс-служба акима Костаная прокомментировала ситуацию с остановкой "Солнечная": "До обеда была восстановлена данная остановка подрядной организацией ТОО "Капиталгруппсоюз", так как за текущее содержание отвечает подрядная организация".




А также с остановкой "Большевичка":
"В текущем году заключён договор с ИП Скорикова, где данное ИП, согласно договорных обязательств, обслуживает новые остановочные павильоны, в том числе и остановочный павильон, расположенный по улице Аль-Фараби, в настоящее время доведено до данного ИП о восстановлении повреждённой боковой стенке (рекламный щит) сроком до 23 февраля т.г."

[Исправлено: Тимур Гафуров, 19.02.2020 - 20:22]
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§ ACROS
Re: "Вот такое укрытие от непогоды" - на состояние...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.02.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каков городской народ - таковы и городские остановки. Возле нашего села - чистая, ухоженная остановка и от ветра и от дождя укроет.
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