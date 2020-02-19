Цитата: Добринцофф:

Меня интересует какая должна быть остановка,в которой можно будет укрыться от дождя,ветра,солнца ,снега и при этом что бы в ней не жили бомжи и не справляли нужду все кому не лень.



я лично, к новым , которые крыша, три стекла и скамейки внутри

уже привык,иногда приходится пользоваться.

закрытые , обогреваемые, и подобное ни у нас, ни в России ,

не проходят, да , понятно почему.

и рекламой стекла не надо закрывать полностью ,

обзорность снижает количество антисоциальных поступков.