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§ NG.kz
Казахстанцев будут штрафовать за нарушение карантина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38084
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"С 20 февраля все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, будут подразделяться на три категории", - сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нуркан Садвакасов.
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§ Kairat stayer
Re: Казахстанцев будут штрафовать за нарушение карантина
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуркан Садвакасов: нельзя допустить ни одного случая заболевания новым вирусом. "Принимаем все меры - вынуждены это делать. Призываем людей, чтобы они не старались уйти от этого регулирования. Они могут подвергнуть риску себя и своих близких".

Всё правильно, Комсомолка отмечает, что в Северной Корее торгового чиновника расстреляли покинувшего карантин, чудак пошёл в общественную баню.

Подробнее здесь: https://www.mk.ru/social/2020/02/13/v-severnoy-koree-rasstrelyali-chinovnika-u-kotorogo-zapodozrili-koronavirus.html?fbclid=IwAR2bjtZyUt3bayiuYHstcEJvP71-NFGfYof3oFMjUSNZ7hlVmbzk_FrPt8c
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§ ACROS
Re: Казахстанцев будут штрафовать за нарушение карантина
ACROS


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Сообщений: 255
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.02.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже лётчики бунтуют из-за этого постановления: они то постоянно летают в страны где заразились более 10 человек и в страны где заразились менее 10 человек. Им что, каждый раз , по прилёту из этих стран сидеть дома на карантине: а кто будет кормить их семьи? И где авиакомпании наберут столько лётчиков им на замену?
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