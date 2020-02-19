ACROS Re: Казахстанцев будут штрафовать за нарушение карантина #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 255

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:23 Уже лётчики бунтуют из-за этого постановления: они то постоянно летают в страны где заразились более 10 человек и в страны где заразились менее 10 человек. Им что, каждый раз , по прилёту из этих стран сидеть дома на карантине: а кто будет кормить их семьи? И где авиакомпании наберут столько лётчиков им на замену?