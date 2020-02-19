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§ NG.kz
Демпартия РК отменила учредительный съезд и анонсировала митинг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На территории Атырауской области был задержан наш активист. В Костанае и Семее в отношении наших сторонников возбуждаются уголовные дела. Мы отдаем себе отчет, что эти аресты и тотальное давление – это открытая попытка сорвать съезд партии", - сказал Жанболат Мамай.
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§ сайлау курманов
Re: Демпартия РК отменила учредительный съезд и анонсировала...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так не должно быть, сам елбасы заявлял-сначало экономика, потом политика. Что в итоге вышло, сплошной регресс, люди бедны, запуганы, перспектив никаких, обещал жить как в эмиратах, так и остались одни обещания.
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§ abaika95
Re: Демпартия РК отменила учредительный съезд и анонсировала...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3199
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.02.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В Костанае и Семее в отношении наших сторонников возбуждаются уголовные дела//



Это каких это ваших сторонников?) Вроде только ДВК недавно судили или это партии-близняшки?)


А вообще это вроде ДВК и есть только в профиль) решили с другого хода зайти

Цитата-/отменили учредительный съезд и анонсировали митинг/


Сторонников набрать не получилось,вот и решили сразу с тузов ударить) вот мол нате вам митинг) а как по другому прорекламировать себя?)
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