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§ NG.kz
Победители теннисного "Турнира выходного дня" перечислили призовые в фонд "Нужных денег"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной "Турнир выходного дня" проходил в Теннисном центре Костаная 15-16 февраля. Участники выступали в двух категориях: "Мастерс" (до 50 лет плюс юниоры) и "Фьючерс" (сеньоры-любители от 50 лет, а также новички и совсем юные игроки).
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§ alex_60
Re: Победители теннисного "Турнира выходного дня"...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7259
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.02.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///в турнире участвовали три семьи//

а четвертая семья?
///юного игрока турнира - 10-летнего Кирилла Папертного (член знаменитой семьи лисаковских чемпионов, сын Леонида Папертного//
///самым длительным и зрелищным, как и положено, стал финал между Леонидом Папертным и///
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§ Сергей Миролюбов
Победители теннисного "Турнира выходного дня" перечислили призовые в фонд "Нужных денег"
Сергей Миролюбов
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 53
Регистрация: 16.04.07
Отправлено: 19.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а четвертая семья?

Да, действительно 4 семьи, спасибо, исправили.
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